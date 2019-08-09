Дорога-фантом у Черкасах забрала життя байкера. Чому не можуть знайти винних

Дорога-фантом у Черкасах.

По факту вона є, але за документами нікому не належить. Майже півтора кілометра суцільних ям та вибоїн. Ледь не щомісяця тут трапляються аварії, дві з них фатальні. Але винні не несуть покарання, бо власника у дороги немає.

1400 метрів аварійної дороги, невеликий відрізок з Черкас у напрямку Сміли та Умані, не раз завдавав великого горя.

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Траса рясно всіяна глибокими вибоїнами, у яких гинуть люди. Напередодні тут розбився на смерть байкер з Одещини. Повертався додому з дівчиною із фестивалю, колесо мотоцикла втрапило в яму.

Аварії з травмованими тут трапляються кожні 2 місяці, кажуть у поліції. І якщо це через аварійний стан дороги, то протокол складати просто немає на кого. Цей відрізок без господаря, усі листи до чиновників знайти власника, безрезультатні.

Від цього відрізку відхрещуються всі чиновники: від міських до обласних.

Поки чиновники листуються одне з одним і відписуються від власності на цю дорогу, колеги загиблого байкера вже найняли юриста і обіцяють дійти до кінця у цій справі.

Нагадаємо, поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус – 8 постраждалих.

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