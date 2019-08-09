Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Дорога-фантом у Черкасах забрала життя байкера. Чому не можуть знайти винних

Дорога-фантом у Черкасах.

По факту вона є, але за документами нікому не належить. Майже півтора кілометра суцільних ям та вибоїн. Ледь не щомісяця тут трапляються аварії, дві з них фатальні. Але винні не несуть покарання, бо власника у дороги немає.

1400 метрів аварійної дороги, невеликий відрізок з Черкас у напрямку Сміли та  Умані, не раз завдавав великого горя.

Читайте: Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика

Траса рясно всіяна глибокими вибоїнами, у яких гинуть люди. Напередодні тут розбився на смерть байкер з Одещини. Повертався додому з дівчиною із фестивалю, колесо мотоцикла втрапило в яму.

Аварії з травмованими тут трапляються кожні 2 місяці, кажуть у поліції. І якщо це через аварійний стан дороги, то протокол складати просто немає на кого. Цей відрізок без господаря, усі листи до чиновників знайти власника, безрезультатні.

Від цього відрізку відхрещуються всі чиновники: від міських до обласних.

Поки чиновники листуються одне з одним і відписуються від власності на цю дорогу, колеги загиблого байкера вже найняли юриста і обіцяють дійти до кінця у цій справі.

Нагадаємо, поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус – 8 постраждалих.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Полтавській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом – двоє загиблих
У Житомирській області мікроавтобус зіткнувся з авто – 24 постраждалих
Поблизу Станиці Луганської фура врізалася в мікроавтобус – 8 постраждалих
Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика
Гнав з великою швидкістю: у ДТП на Волині загинув депутат міськради
Денні Трехо врятував дитину, яка опинилася у пастці після ДТП
У Туреччині автобус із туристами зірвався у 20-метрову прірву
Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка