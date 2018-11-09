Факты / Видео / Украина / Дороги Харьковщины: где отремонтировали и где ждать новой трассы/

Дороги Харьковщины: где отремонтировали и где ждать новой трассы

Направление на Сумы одно из самых интенсивных на Харьковщине, ежедневно пропускает до 20 тысяч автомобилей. Убийца ходовой – именно так автомобилисты называли эту трассу еще этой весной. Ее построили полвека назад и ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас путь в 100 километров напоминает немецкий автобан. Подрядчик обещает – асфальт будет лежать не менее десяти лет.

Еще трасса на фронт – начинается в Чугуеве на Харьковщине, и заканчивается на Луганщине, путь перегружен фурами и военной техникой, за четыре года вообще стерся к земле. Даже маршрутчики отказались ездить по дороге, и устраивали забастовки. Сейчас же водители не нарадуются.

Укладывать асфальт здесь начали еще в прошлом году – работали на совесть, говорят дорожники, один километр обошелся в 15 миллионов гривен.

Смотрите: Сплошные руины. Во что враг превратил Авдеевскую промзону

Трассу Харьков-Гороховатка автомобилисты прозвали Прощай, работа. Весной через сплошные ямы и выбоины в город автомобилисты доставались втрое дольше. Чтобы привлечь внимание дорожников, активисты сажали в ямы картошку, собирали подписи, и сработало. Правда, за год с 130 километров пути дорожники отремонтировали только десятую часть, остальное полатали – на капремонт не хватило средств. Но уже через месяц там снова появились ямы. Чтобы дотянуть до весны – водители полатали выбоины самостоятельно.

Кроме этой трассы в следующем году отремонтируют дорогу на Лозовую, участок вблизи Купянск, трассу на Волчанск. Смету уже сделали, а вот, сколько поступит денег из областной и государственной казны – узнаем после принятия бюджета.

Напомним, коммунальная корпорация Киевавтодор опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не заметила второй поезд – под Харьковом школьнице отрезало ногу
200 км каторги, 6 часов и убитая ходовая – во что превратилась трасса Мариуполь-Запорожье
Дырки по шею: куда делись миллионы на ремонт дорог и мостов Прикарпатья
Вокруг Киева построят 5 крупных развязок
В Харьковской области неизвестные в масках и с битами избили 6 человек
Идеальные дороги в Украине. Экс-чиновник сказал, сколько нужно времени и денег
В Харьковской области электричка с людьми протаранила грузовые вагоны
Кабмин выделил на строительство дорог 56 млрд грн

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка