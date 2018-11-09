Дороги Харьковщины: где отремонтировали и где ждать новой трассы

Направление на Сумы одно из самых интенсивных на Харьковщине, ежедневно пропускает до 20 тысяч автомобилей. Убийца ходовой – именно так автомобилисты называли эту трассу еще этой весной. Ее построили полвека назад и ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас путь в 100 километров напоминает немецкий автобан. Подрядчик обещает – асфальт будет лежать не менее десяти лет.

Еще трасса на фронт – начинается в Чугуеве на Харьковщине, и заканчивается на Луганщине, путь перегружен фурами и военной техникой, за четыре года вообще стерся к земле. Даже маршрутчики отказались ездить по дороге, и устраивали забастовки. Сейчас же водители не нарадуются.

Укладывать асфальт здесь начали еще в прошлом году – работали на совесть, говорят дорожники, один километр обошелся в 15 миллионов гривен.

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Трассу Харьков-Гороховатка автомобилисты прозвали Прощай, работа. Весной через сплошные ямы и выбоины в город автомобилисты доставались втрое дольше. Чтобы привлечь внимание дорожников, активисты сажали в ямы картошку, собирали подписи, и сработало. Правда, за год с 130 километров пути дорожники отремонтировали только десятую часть, остальное полатали – на капремонт не хватило средств. Но уже через месяц там снова появились ямы. Чтобы дотянуть до весны – водители полатали выбоины самостоятельно.

Кроме этой трассы в следующем году отремонтируют дорогу на Лозовую, участок вблизи Купянск, трассу на Волчанск. Смету уже сделали, а вот, сколько поступит денег из областной и государственной казны – узнаем после принятия бюджета.

Напомним, коммунальная корпорация Киевавтодор опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 21:30



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