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Сплошные руины. Во что враг превратил Авдеевскую промзону

Враг на Авдеевской промзоне бросает на наши позиции гранаты.

Между автоматными и пулеметными очередями – короткие перерывы. Но в целом вражеский огонь в сторону наших позиций почти не прекращается.

Почти на всей линии соприкосновения произошла ротация. Возле промзоны тоже.

Расстояние до врага здесь измеряется даже не сотнями, а десятками метров. На таком расстоянии любое оружие страшное. Промка – почти сплошные руины. Однако время от времени российские оккупанты не оставляют надежды еще больше нанести ущерб зданиям, бьют из гранатометов и минометов.

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Напомним, обстановка на Светлодарской дуге – немного стабилизировалась. Армейцы связывают это с незаконными выборами в ОРДЛО и прогнозируют эскалацию после них.

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