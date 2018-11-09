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Дороги Харківщини: де відремонтували та де чекати нової траси

Напрямок на Суми один з найінтенсивніших на Харківщини, щодня пропускає до 20 тисяч автомобілів. Вбивця ходової – саме так автомобілісти називали цю трасу ще цієї весни. Її побудували півстоліття тому і жодного разу капітально не ремонтували. Нині шлях у 100 кілометрів нагадує німецький автобан. Підрядник обіцяє – асфальт лежатиме щонайменше десять років.

Ще є траса на фронт – починається у Чугуєві на Харківщині, і закінчується на Луганщині, шлях  перевантажений фурами та військовою технікою, за чотири роки взагалі стерся до землі. Навіть маршрутники відмовилися їздити дорогою, і влаштовували страйки. Нині ж водії не натішаться.

Укладати асфальт тут почали ще торік – працювали на совість, кажуть дорожники, один кілометр обійшовся в 15 мільйонів гривень.

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Трасу Харків-Гороховатка автомобілісти прозвали Прощавай, робото. Навесні через суцільні ями та вибоїни до міста автомобілісти діставалися втричі довше. Аби привернути увагу дорожників, активісти садили в ями картоплю, збирали підписи, і спрацювало. Щоправда, за рік зі 130 кілометрів шляху дорожники відремонтували лише десяту частину, решту полатали – на капремонт не вистачило коштів. Та вже за місяць там знову з`явилися ями. Аби дотягти до весни – водії полатали вибоїни самотужки.

Окрім цієї траси наступного року відремонтують дорогу на Лозову, ділянку поблизу Куп`янська, трасу на Вовчанськ. Кошторис вже зробили, а ось скільки надійде грошей з обласної та державної скарбниць – дізнаємось після ухвалення бюджету.

Нагадаємо, комунальна корпорація Київавтодор опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.

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