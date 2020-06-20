Доставку лекарств Укрпочтой и Новой почтой могут оставить после карантина

На время карантина правительство разрешило дистанционную продажу лекарств. Для большинства украинцев это стало удобно, быстро и безопасно.

Услуга прижилась. За два месяца постановления Кабмина о временном разрешении торговли безрецептурными препаратми Новая почта выполнила более 70 тыс. заказов. Чтобы лекарство не испортились во время пересылки, закупили термобоксы, позволяющие сохранить температуру от 2 до 8 градусов.

Лекарства по почте — удобный и безопасный вариант для одиноких людей, пенсионеров и пациентов стационаров. А для жителей мегаполисов это значительная экономия времени. Не надо бегать по аптекам, стоять в очередях. Ведь сейчас из-за карантина аптеки одновременно обслуживают не более четырех человек.

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Пользуется популярностью и Укрпочта. За месяц карантина украинцы заказали почти 20 тыс. посылок с медикаментами. С мая Укрпочта ежедневно доставляла более тысячи заказов с лекарствами.

В развитых странах дистанционная торговля лекарствами уже давно стала нормой жизни. А во время пандемии эта услуга незаменима. Поэтому правительство планирует за лето утвердить порядок дистанционной продажи медпрепаратов и почтовой доставки на постоянной основе.

В условиях карантина украинцам советуют максимально ограничить круг общения и не выходить на улицу. Но что делать, если срочно нужны лекарства, а рядом нет родственника, который смог бы позаботиться и выйти в аптеку.

В такой ситуации на помощь придут курьеры. Но за их услуги придется доплатить.

Факты ICTV узнали, как заказать лекарства с доставкой домой, какова цена услуги и сколько придется ждать заказ?

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