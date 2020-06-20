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Доставку ліків Укрпоштою і Новою поштою можуть залишити після карантину

На час карантину уряд дозволив дистанційний продаж ліків. Для більшості українців це стало зручно, швидко та безпечно.

Послуга прижилася. За два місяці постанови Кабміну про тимчасовий дозвіл торгівлі безрецептурними препаратами Нова пошта виконала понад 70 тис. замовлень. Аби ліки не зіпсувалися під час пересилки, закупили термобокси, що дозволяють зберегти температуру від 2 до 8 градусів.

Ліки поштою – зручний і безпечний варіант для самотніх людей, пенсіонерів та пацієнтів стаціонарів. А для жителів мегаполісів це значна економія часу. Не треба бігати аптеками, стояти у чергах. Адже нині через карантинні обмеження аптеки одночасно обслуговують не більше чотирьох людей.

Читайте: Законопроект про дистанційну торгівлю і доставку ліків очікується влітку – Кузьміних

Користується популярністю й Укрпошта. За місяць карантину українці замовили майже 20 тис. посилок з медикаментами. З травня Укрпошта щоденно доставляла понад тисячу замовлень з ліками.

У розвинених країнах дистанційна торгівля ліками вже давно стала нормою життя. А під час пандемії ця послуга незамінна. Тож уряд планує за літо затвердити порядок дистанційного продажу медпрепаратів і поштової доставки на постійній основі.

В умовах карантину українцям радять максимально обмежити коло спілкування і не виходити на вулицю. Але що робити, якщо терміново потрібні ліки, а поруч немає родича, який зміг би проявити піклування і вийти в аптеку.

У такій ситуації на допомогу прийдуть кур’єри. Але за їх послуги доведеться доплатити.

Факти ICTV дізналися, як замовити ліки з доставкою додому, яка ціна послуги і скільки доведеться чекати замовлення?

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