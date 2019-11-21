ДТП в Харькове: Зайцева просит освободить ее от наказания
Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы за жуткую аварию с шестью погибшими и шестью пострадавшими, просит Верховный суд освободить ее от наказания или назначить 5 лет условно.
Кроме этого, Зайцева просит разделить возмещения потерпевшим 70 на 30, где больше должен заплатить Дронов. Сейчас выплаты пострадавшим поделены поровну.
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Верховный суд пока не рассматривал жалобу из-за неправильного оформления, на уточнение дал 15 дней. В Верховный суд обратился и второй осужденный за смертельное ДТП Геннадий Дронов, приняли ли его заявление – пока не известно.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что суд возобновил расследование против экспертов по делу Зайцевой.