Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

ДТП в Харькове: Зайцева просит освободить ее от наказания

Елена Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы за жуткую аварию с шестью погибшими и шестью пострадавшими, просит Верховный суд освободить ее от наказания или назначить 5 лет условно.

Кроме этого, Зайцева просит разделить возмещения потерпевшим 70 на 30, где больше должен заплатить Дронов. Сейчас выплаты пострадавшим поделены поровну.

Читайте: Дело Зайцевой: она находилась под действием препаратов с наркотическим эффектом

Верховный суд пока не рассматривал жалобу из-за неправильного оформления, на уточнение дал 15 дней. В Верховный суд обратился и второй осужденный за смертельное ДТП Геннадий Дронов, приняли ли его заявление – пока не известно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что суд возобновил расследование против экспертов по делу Зайцевой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Смертельное ДТП в Харькове: Дронов обжаловал приговор
ДТП в Харькове: с Lexus Зайцевой суд снял арест
ДТП на Сумской в Харькове: что сейчас с пострадавшими, Зайцевой и Дроновым
Условия тюрьмы, труд и привилегии. Эксклюзивное интервью Геннадия Дронова
В больницах хуже: в каких условиях отбывает наказание Зайцева в колонии
Осужденную за ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в исправительный центр
ДТП в Харькове: суд отклонил апелляции Зайцевой и Дронова
Все когда-то нарушали. Защита Зайцевой просит освободить ее на испытательный срок

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка