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ДТП у Харкові: Зайцева просить звільнити її від покарання

Олена Зайцева, засуджена до 10 років тюрми за моторошну аварію із шістьма загиблими і шістьма  постраждалими, просить Верховний суд звільнити її від покарання або призначити 5 років умовно.

Крім цього, Зайцева просить поділити відшкодування потерпілим 70 на 30, де більше має сплатити Дронов. Зараз виплати потерпілим поділені порівну.

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Верховний суд поки не розглядав скаргу через неправильне оформлення, на уточнення дав 15 днів. До Верховного суду звернувся і другий засуджений за смертельне ДТП Геннадій Дронов, чи прийняли його заяву – поки не відомо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що суд поновив розслідування проти експертів у справі Зайцевої.

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