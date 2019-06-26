Суд возобновил расследование против экспертов по делу Зайцевой

Против экспертов института Бокариуса, которые делали технические исследования в трагической харьковской ДТП, возобновили расследование.

Суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства. Привлечь к ответственности экспертов пытается адвокат Геннадия Дронова.

К работе этих экспертов было немало вопросов и у суда, и у представителей потерпевших. Специалисты научно-исследовательского института судебных экспертиз не смогли вычислить скорость Lexus, установить границы перекрестка, ошиблись, на какой сигнал светофора выехал на перекресток Дронов, и сделали вывод, что Елена Зайцева не могла избежать ДТП, таким образом, переложив почти всю вину на Дронова.

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Другие выводы были у днепровских экспертов – они указали, что Зайцева могла избежать столкновения, если бы просто нажала на тормоза, и вычислили скорость ее машины.

Поэтому адвокат добился открытия производства по статье введения в заблуждение суда или ложные заключения эксперта. Однако дело уже дважды закрывали.

Также прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов в деле о резонансном ДТП на улице Сумской в Харькове.

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