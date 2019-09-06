Мнение людей – прежде всего: как поляки учили украинцев стратегиям развития ОТГ

20 общин из пяти областей Украины учились разрабатывать масштабные стратегии развития своей территории. В этом им в течение двух лет помогали польские коллеги. Во Львове на итоговой конференции проекта Поддержка реформ местного самоуправления встретились более 100 представителей регионов Украины и иностранных государств. Все для того, чтобы мотивировать власть и жителей территориальных общин совместно работать над развитием своего региона.

Все общины под наблюдением экспертов действовали по четким, годами наработанным схемам коллег из соседних стран. Прежде всего, это общественные опросы, анализ проблем и формирование окончательного плана. Председатели ОТГ признаются: раньше даже не догадывались, насколько важно мнение людей для создания стратегического плана развития.

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По мнению эксперта, стратегия должна быть ежедневным документом, который не просто пылиться между гор бумаг в кабинете чиновника, а работать для общества. Опыт наших коллег и многих европейских стран показывает, что только там, где есть крепкое и мощное местное самоуправление, имеется и высокий уровень государственной стабильности.

В этом и залог успеха, чтобы насущные вопросы общества решали сами жители, – говорят специалисты. Польские коллеги уверены: если Украина сможет внедрить все эти изменения, то это будет эффективной реформой в нашей стране.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Гройсман поддержал молодого голову ОТГ.

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