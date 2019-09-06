Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Думка людей – понад усе: як поляки навчали українців стратегіям розвитку ОТГ

20 громад з п’яти областей України навчались розробляти масштабні стратегії розвитку своєї території. У цьому їм впродовж двох років допомагали польські колеги. У Львові на підсумковій конференції проекту Підтримка реформ місцевого самоврядування зустрілись понад 100 представників регіонів України та іноземних держав. Усе для того, щоб мотивувати владу та жителів територіальних громад спільно працювати над розвитком свого регіону.

Усі громади під пильним наглядом експертів діяли за чіткими, роками напрацьованими схемами колег із сусідніх країн. Насамперед, це громадські опитування, аналіз проблем та формування остаточного плану. Голови ОТГ зізнаються: раніше навіть не здогадувалися, наскільки важлива думка людей для створення стратегічного плану розвитку.

Читайте: Для розвитку інфраструктури потрібен менеджмент і лише потім гроші – Голик

На думку експерта, стратегія має бути щоденним документом, який не просто припадатиме пилом поміж стосів паперів у кабінеті чиновника, а працюватиме для громади. Досвід наших колег та багатьох європейських країн показує, що лише там, де є міцне і потужне місцеве самоврядування, є й високий рівень державної стабільності.

У цьому й запорука успіху, щоб нагальні питання громади вирішували самі жителі, – кажуть фахівці. Польські колеги впевнені: якщо Україна зможе впровадити усі ці зміни, то це буде найефективнішою реформою у нашій країні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Гройсман підтримав наймолодшого голову ОТГ.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ні доріг, ні шкіл: хто гальмує розвиток Грицівської ОТГ
Коли відбудуться перші вибори в ОТГ
Робота для молоді і благоустрій: що змінилося після створення Дунаєвецької ОТГ
Тимошенко: Ми перемогли на місцевих виборах
Вибори в ОТГ: хто лідирує у Київській області
Гройсман підтримав наймолодшого голову ОТГ
ЦВК призначила вибори в ОТГ – дата
Кабмін передав землі вже семи громадам – Максим Мартинюк

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка