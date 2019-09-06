Думка людей – понад усе: як поляки навчали українців стратегіям розвитку ОТГ

20 громад з п’яти областей України навчались розробляти масштабні стратегії розвитку своєї території. У цьому їм впродовж двох років допомагали польські колеги. У Львові на підсумковій конференції проекту Підтримка реформ місцевого самоврядування зустрілись понад 100 представників регіонів України та іноземних держав. Усе для того, щоб мотивувати владу та жителів територіальних громад спільно працювати над розвитком свого регіону.

Усі громади під пильним наглядом експертів діяли за чіткими, роками напрацьованими схемами колег із сусідніх країн. Насамперед, це громадські опитування, аналіз проблем та формування остаточного плану. Голови ОТГ зізнаються: раніше навіть не здогадувалися, наскільки важлива думка людей для створення стратегічного плану розвитку.

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На думку експерта, стратегія має бути щоденним документом, який не просто припадатиме пилом поміж стосів паперів у кабінеті чиновника, а працюватиме для громади. Досвід наших колег та багатьох європейських країн показує, що лише там, де є міцне і потужне місцеве самоврядування, є й високий рівень державної стабільності.

У цьому й запорука успіху, щоб нагальні питання громади вирішували самі жителі, – кажуть фахівці. Польські колеги впевнені: якщо Україна зможе впровадити усі ці зміни, то це буде найефективнішою реформою у нашій країні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Гройсман підтримав наймолодшого голову ОТГ.

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