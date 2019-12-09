Два месяца в холодных квартирах. Почему Скаржинцы отключили от отопления

Уже второй месяц живут в холодных квартирах более 300 жителей поселка Скаржинцы Хмельницкой области. Люди здесь стали заложниками не дырявых труб, а бюрократической волокиты. Два пятиэтажных дома и еще два двухэтажных отключили от центрального отопления.

Для Теплоэнерго это убыточно. Еще с весны люди начали думать об индивидуальном отоплении, но проектную документацию жителям делали восемь месяцев. Лишь в середине ноября, газовики начали монтаж труб и подключения домов к газовой системе.

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Но и эти работы идут очень медленно, только одну многоэтажку должны завершить за неделю. В газовой службе объясняют, что дают столько бригад сколько могут.

Нет у квартирах и горячей воды. Но во всех бедах газовики, которые имели еще в начале сезона произвести монтаж, обвиняют людей. Мол не вовремя сделали документацию.

В газовом хозяйстве области оправдываются, что на эти дома бросили все силы. Но жители утверждают, что облгаз не спешил с подключением, как и с утверждением проекта.

Жители холодных квартир обошли все кабинеты. Готовятся к лютой зиме и заоблачным счетам за свет.

Напомним, уже более месяца жители Светловодска замерзают. Тепла нет в большинстве домов.

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