Школьники шесть недель на каникулах! Светловодск продолжает замерзать

Уже более месяца жители Светловодска замерзают. Тепла нет в большинстве домов.

Теплая одежда, плед, газовые конфорки и горячий чай – так вынуждены греться большинство местных семей. Батареи в домах ледяные, но платежки придут реальные, так как за отопление уже насчитывают деньги.

Как только в городе запустили котельные – трубы прорвало. Местные аварийные бригады вместе с коллегами из соседних городов ликвидировали 13 крупных магистральных порывов. Мелкие латают до сих пор.

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От холода страдает и социальная сфера. Почти четыре с половиной тысячи школьников уже шесть недель на каникулах. Вчера начали учебу для 9-11 классов. В школах дети сидят в куртках, а уроки сокращены до 30 минут.

Родители учеников начали получать сообщения о возобновлении учебы, проверили температуру в школах и с возмущением пришли к руководству города. Пускать детей снова в холодные классы не собираются. В Светловодске до сих пор чрезвычайная ситуация, – признает исполняющий обязанности городского головы Юрий Сапянов.

Жители массово пишут заявления на отключение от централизованного отопления. С ужасом ждут платежки за неполученные услуги и составляют акты-претензии за холодные батареи. Люди все еще надеются, что их наконец услышит центральная власть и сделает все возможное, чтобы этой зимой Светловодск не замерз.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда в Светловодске дадут тепло.

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