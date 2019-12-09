Два місяці в холодних квартирах. Чому Скаржинці від’єднали від опалення

Уже другий місяць живуть в холодних квартирах понад 300 жителів селища Скаржинці Хмельницької області. Люди тут стали заручниками не дірявих труб, а бюрократичної тяганини. Два п’ятиповерхових будинки та ще два двоповерхових від’єднали від центрального опалення.

Для Теплоенерго це збитково. Ще з весни люди почали думати про індивідуальне опалення, але проектну документацію мешканцям робили вісім місяців. Лише в середині листопада, газовики почали монтаж труб і під’єднання будинків до газової системи.

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Але й ці роботи йдуть дуже повільно, лише одну багатоповерхівку мають завершити за тиждень. У газовій службі пояснюють, що дають стільки бригад скільки можуть.

Немає у квартирах і гарячої води. Але в усіх бідах газовики, які мали ще на початку сезону зробити монтаж, звинувачують людей. Мовляв не вчасно зробили документацію.

У газовому господарстві області виправдовуються, що на ці будинки кинули всі сили. Але мешканці переконують, що облгаз не поспішав із підключенням, як і з затвердженням проекту.

Мешканці холодних квартир обійшли уже всі кабінети. Готуються до лютої зими і захмарних рахунків за світло.

Нагадаємо, вже понад місяць жителі Світловодська замерзають. Тепла немає у більшості будинків.

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