Учителя с топорами и бензопилами. Как отапливают школы на Харьковщине

На Харьковщине педагоги вынуждены самостоятельно заготавливать дрова для отопления школ. Близнюковская районная администрация не закупила вовремя уголь, с десяток сельских школ оказались в критическом положении, потому что отапливать школы и садики просто нечем.

Чиновники же поставили педагогов перед фактом – выкручивайтесь как можете, иначе дети пойдут на вынужденные каникулы. Спасать детей бросились и родители школьников, которые работают целыми бригадами по несколько дней, потому что рассчитывать, говорят, больше не на кого.

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В такой ситуации с десяток школ в Близнюковском районе. Алексеевская школа в процессе заготовки, а родители криштоповских школьников несколько дней рубили дрова. И это при том, что накануне отопительного сезона районный совет отчитывалась перед областным руководством о полной готовности к зиме.

Сельские головы говорят, что район никогда не обеспечивал школы углем на 100%, приходилось докупать самим, но в этом году не дали даже тонны.

В районной администрации хвастаются перевыполнением бюджета, а вот 2,5 млн грн на отопление школ и садиков почему-то не нашли. Поступления, как оправдываются, пошли только осенью, а тендер на закупку угля провели в конце октября, поэтому топливо будет не раньше нового года.

Но даже этого угля хватит только на месяц-два, потом снова искать деньги, говорят в районе.

Учителя жалуются, что отопление – это не единственная проблема, неделю назад сломался школьный автобус, а водитель уволился, потому что не захотел возить детей в аварийном транспорте. Поэтому школьники и учителя ежедневно вынуждены преодолевать 20 километров чем придется.

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