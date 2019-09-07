Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Детская выставка картин в Киеве: фонд Украина поддерживает одаренных детей из регионов

Президентский фонд Леонида Кучмы Украина традиционно поддерживает одаренных детей из регионов. И на этот раз привез полотна юных художников из Тернопольской области в Киев. Их работы уже оценил всемирно известный украинский художник Иван Марчук.

В зале президентского фонда Леонида Кучмы Украина – работы пяти художников.

Некоторые дети изображали картины из своей реальной жизни.

Смотрите: Форум стипендиальных программ Завтра.UA: как попасть и преимущества

Иван Марчук для юных художников – живая легенда и кумир. А сегодня он гость их выставки. Художник поражен талантами детей.

– Как я зашел сюда, посмотрел на стену, я подумал, что кто-то из профессионалов выставляется, – отметил художник.

К слову,  студенты НАУ получили стипендии фонда Леонида Кучмы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве впервые представили пьесу Николая Кулиша на английском
Фонд Кучмы Украина организовал концерт скрипачки Марии Нечипоренко в Киеве
В Киеве открылась выставка художника Александра Клименко
Эпатаж, эмоции и сюрреализм: секреты успеха Сальвадора Дали
Стипендиаты фонда Леонида Кучмы провели концерт, посвященный Ференцу Листу
Украинцы завоевали золото и серебро на престижном фестивале пианистов
В Киеве появился мурал с дополненной реальностью
В честь 140 лет со дня рождения Казимира Малевича вышел документальный фильм

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка