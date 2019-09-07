Детская выставка картин в Киеве: фонд Украина поддерживает одаренных детей из регионов

Президентский фонд Леонида Кучмы Украина традиционно поддерживает одаренных детей из регионов. И на этот раз привез полотна юных художников из Тернопольской области в Киев. Их работы уже оценил всемирно известный украинский художник Иван Марчук.

В зале президентского фонда Леонида Кучмы Украина – работы пяти художников.

Некоторые дети изображали картины из своей реальной жизни.

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Иван Марчук для юных художников – живая легенда и кумир. А сегодня он гость их выставки. Художник поражен талантами детей.

– Как я зашел сюда, посмотрел на стену, я подумал, что кто-то из профессионалов выставляется, – отметил художник.

К слову, студенты НАУ получили стипендии фонда Леонида Кучмы.

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