Разработки для безопасных полетов: студенты НАУ получили стипендии фонда Кучмы

Разработчики инновационных технологий рядом. Часто это обычные студенты, которые выбрали для себя непростые высокотехнологичные специальности. Лучшие среди них традиционно получают стипендии президентского фонда Леонида Кучмы Украина, который уже 15-й год подряд поддерживает девушек и юношей, которые стремятся быть инженерами, изобретателями, конструкторами. На этот раз поздравляли студентов Национального авиационного университета.

За то, что хорошо знают свое дело, успешные в учебе да еще и работают над инновациями, студенты Национального авиационного университета стали стипендиатами фонда Леонида Кучмы Украина.

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Отметили четырех молодых разработчиков, которые готовы воплощать свои изобретения в жизнь и быть полезными для государства и конкурентными на международном рынке труда.

Выпускники технических специальностей, в том числе и аэрокосмических очень нужны по всему миру. И те, кто выбирает этот непростое направление – это самоотверженные и дальновидные, потому что хотят быть драйверами развития Украины. В этом убежден и второй президент Леонид Кучма.

И для этого и государству надо думать на несколько шагов вперед, заботясь о таких специалистах, потому что догонять всегда труднее, чем хотя бы держаться на уровне.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма посетил Станицу Луганскую во время разведение вооруженных сил и средств.

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