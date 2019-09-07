Дитяча виставка картин у Києві: фонд Україна підтримує обдарованих дітей із регіонів
Президентський фонд Леоніда Кучми Україна традиційно підтримує обдарованих дітей із регіонів. І цього разу привіз полотна юних художників із Тернопільщини у Київ. Їхні роботи вже оцінив всесвітньо відомий український художник Іван Марчук.
У залі президентського Фонду Леоніда Кучми Україна – роботи п’ятьох художників.
Деякі діти змальовували картини зі свого реального життя.
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Іван Марчук для юних художників – жива легенда і кумир. А сьогодні він гість їхньої виставки. Художник вражений талантами дітей.
– Як я зайшов сюди, подивився на стіну, я подумав, що хтось із професіоналів виставляється, – зазначив художник.
До слова, студенти НАУ отримали стипендії фонду Леоніда Кучми.