Дитячі табори в Скадовську: чого навчають, які умови і ціни

Відправляти дитину до оздоровчого табору вперше – дуже непроста задача для батьків. Педагоги вважають самостійний відпочинок – школою комунікації і соціалізації.

Одним із найпопулярніших державних дитячих центрів в Україні наразі є відома Молода Гвардія, що знаходиться узбережжі Чорного моря в Одесі.

Йодоване, насичене морською сіллю повітря – принада курортного Скадовська. Море неглибоке, тож задля розваги – атракціони та басейни із морською водою, як ось у таборі Аврора.

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Табори Скадовська збудовані переважно 30-40 років тому. Та у більшості сучасні ремонти зі зручностями у кімнатах. Тож і ціни за путівку на два тижні різняться – від 5 до 27 тисяч гривень.

Харчування чотирьох-, п’яти- або шестиразове, а за смаколики тут йогурт, круасани, желе, місцеві фрукти. Тут є теле- і радіостудія, футбол, скелелазіння, арчері таг, пейнтбол, гончарство, кулінарія, живопис та моделювання

Український дитячий центр Молода Гвардія один із найстаріших табірних комплексів України – йому вже 95 років. Центр, що складається із трьох таборів, працює цілий рік. Нині стартувала друга літня зміна – до таборів приїхали понад 1,2 тисячі дітей зі всієї України.

В кімнатах до 10 дітей, санвузли на поверсі або у кімнатах. Цінні речі діти здають до камери схову, харчування – п’ятиразове.

Програма перебування у Молодій гвардії дуже насичена. Рухливі активності гармонізують із творчими та інтелектуальними заняттями. Чимало творчої ручної праці.

Серед популярних гуртків: футбол, волейбол, аквааеробіка, мотузковий парк. Одне із гасел Молодої гвардії – кожна дитина має навчитися плавати. Виїжджають діти і в Одесу на екскурсії до театрів та цирку, а також на морські прогулянки на катері.

Путівка до Молодої гвардії коштує до 10 тисяч гривень за зміну у 21 день. Реалізуються вони через департаменти соцполітики. Відтак отримати путівку можуть й діти, які потребують особливої уваги та підтримки на пільгових умовах.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про ціни та умови таборів на Київщині.

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