Летний отдых для детей: цены и условия лагерей на Киевщине

Спортивные, языковые, оздоровительные и даже такие, где ребенка научат играть в гольф или управлять яхтой. Сезон детских лагерей в разгаре. Чтобы дети летом не скучала дома, не обязательно сразу ехать к бабушке. На Киевщине есть несколько заведений, в которых ребенок на несколько недель забудет о гаджетах и ​​будет развлекаться со сверстниками.

В основном все путевки в лагеря родители разбирают еще в конце весны.

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Полоса препятствий, как у военных, а рукопашный бой даже для самых маленьких. В детском лагере Лидер, в Пуще Водице, дети летом закаляют дух на специальных тренажерах.

Недавно в лагерь заехала вторая смена – 150 детей. Их безопасность гарантируют 22 инструктора. Всегда дежурят и у 25-метрового бассейна. Хоть он и старый, но воду проверяют тщательно, уверяют в учреждении.

Две недели в Лидере стоят примерно 9 тысяч гривен. За них ваш ребенок будет жить в комнате вместе с пятью другими детьми, питание пятиразовое, общий душ на 12 детей. За такую ​​же сумму можно оздоровиться и в детском лагере в селе Чайки неподалеку Богуслава. Здесь большая часть веселья на пляже.

На берегу реки Рось дети развлекаются исключительно в сопровождении тренеров, на пляже дежурят спасатели. Ежедневно очереди желающих поплавать на каяках.

На 30 гектарах территории подростки гоняют на велосипедах, играют в настольные игры, когда спадает жара, играют в футбол, волейбол. В лагере некоторые живут не в традиционных корпусах, а в коттеджах. В домике три комнаты, один душ на 8 детей.

Зато в 20 километрах от Киева, и посреди соснового бора дети развлекается в лагере Антей, это заведение от предприятия Антонов.

Сначала лагерь напоминает бывший пионерский – с построением и вожатыми. Впрочем, это единственный в Украине центр, где школьников научат делать копии самолетов.

В авиалагере дети формируются не в отряды, а в экипажы. Вместо утреннего подъема в них – взлет, а завтрак или обед юные пилоты называют заправками. В течение лета в лагере отдыхают 4 смены, каждая по 200 детей. Некоторые признаются, это их уже 12 поездка сюда.

Родителям трехнедельные каникулы в авиалагере обойдутся в почти 9 тысяч гривен. Оздоровиться здесь могут не только дети работников авиационного предприятия, но и все желающие. Правда, путевки раскупают за год вперед.

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