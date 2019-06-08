Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Казацкий лагерь для детей: чему учат и цена

Как на Сечи. В Черкасской области неподалеку Холодного Яра есть крупнейший в Украине казацкий лагерь. Дети здесь живут как настоящие казаки. В палатках, сами занимаются хозяйством, следуют всем казацким правилам и обрядам. Учатся ездить верхом, стрелять из лука, метать ножи, плавать.

Смена на 10 дней стоит здесь до 6,5 тыс. грн.

Здесь, неподалеку Холодного Яра, в Казацкой крепости ребята живут как в свое время запорожцы. И базовым навыкам верховой езды их учат с детства. В хозяйстве 15 лошадей, но сначала навыки оттачивают на тренажере.

Смотрите: Летний отдых в Карпатах: безопасно ли и на что обращать внимание

День у здешних казаков насыщенный. Они учатся стрелять из пневматической винтовки, из лука, мечут ножи-звездочки.

На территории лагеря есть пруд, в который запустили полтонны рыбы – чтобы юные казаки рыбачили. Не отстают и девушки. Ловко гребут на казацких лодках.

Живут юные казаки в палатках-шалашах, ходят в походы. Детей учат, что гопак это не только танец, но и боевое искусство.

Преподаватели работают здесь по специализированной программе. Это в основном мастера спорта, обязательно с педагогическим образованием, а главное, знатоки истории Украины и целью ставят возрождение традиций казаков.

К слову, отдых в Аскании-Новой: что посмотреть и цены.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как проверить туроператора и на что обратить внимание, покупая путевку
Отдых в Бердянске и Коблево: как идет подготовка к курортному сезону
Почти 40 маршрутов и позитивное настроение: путешествия на каяках в Киеве
10 книг, которые стоит почитать в отпуске
Отпускная аптечка: что взять с собой в путешествие
Отпуск в Катаре: сколько стоит и когда лучше ехать
На Мальдивах трагически погибла украинка
Ландшафтный парк Приингульский: что посмотреть и цены

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка