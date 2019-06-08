Казацкий лагерь для детей: чему учат и цена

Как на Сечи. В Черкасской области неподалеку Холодного Яра есть крупнейший в Украине казацкий лагерь. Дети здесь живут как настоящие казаки. В палатках, сами занимаются хозяйством, следуют всем казацким правилам и обрядам. Учатся ездить верхом, стрелять из лука, метать ножи, плавать.

Смена на 10 дней стоит здесь до 6,5 тыс. грн.

Здесь, неподалеку Холодного Яра, в Казацкой крепости ребята живут как в свое время запорожцы. И базовым навыкам верховой езды их учат с детства. В хозяйстве 15 лошадей, но сначала навыки оттачивают на тренажере.

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День у здешних казаков насыщенный. Они учатся стрелять из пневматической винтовки, из лука, мечут ножи-звездочки.

На территории лагеря есть пруд, в который запустили полтонны рыбы – чтобы юные казаки рыбачили. Не отстают и девушки. Ловко гребут на казацких лодках.

Живут юные казаки в палатках-шалашах, ходят в походы. Детей учат, что гопак это не только танец, но и боевое искусство.

Преподаватели работают здесь по специализированной программе. Это в основном мастера спорта, обязательно с педагогическим образованием, а главное, знатоки истории Украины и целью ставят возрождение традиций казаков.

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