Диверсанти та безпілотники: як працює розвідка ворога на передовій

Від початку доби на фронті спостерігається суттєве загострення. Тільки за сьогодні в штабі нарахували вже 6 обстрілів, поранені троє українських армійців.

На всі атаки противника військові дали відповідь. Також стали відомі імена поранених армійців за минулу добу. Це десантник Ярослав Савчук, який в районі Приазов’я змусив відступити ворожу групу, однак біля нього розірвався осколково-фугасний снаряд. Інший армієць Роман Шелковніков зазнав поранень в районі Авдіївки, коли бойовики намагалися прикрити вихід ворожої піхоти у фланг батальйону. Життю обох хлопців нічого не загрожує.

На всій лінії фронту ситуація дуже напружена. Противник намагається загострити обстановку, щоб показати свою силу. Крім того, терористи активно застосовують зброю, що є тільки в російській армії. Хоча Кремль, звісно, переконує, що за самопроголошену ДНР воюють добровольці, а Росія шле на непідконтрольні території лише гуманітарні вантажі.

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Із початком потепління активізуються і ворожі диверсанти. Намагаються підібратися до наших позицій. Щоправда, для російсько-окупаційних підрозділів такі спроби часто закінчуються втратами.

Спроби провести розвідку з безпілотників також часто безуспішні. Українські захисники збивають ворожих пташок. Та і позиції добре укріплюють і маскують.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Порошенко поручил повысить доплаты на передовой.

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