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Дизель шоу впервые выступили с начала войны: с новой программой и поддержкой ВСУ

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV

Дизель шоу снова вернулись на сцену, чтобы помогать ВСУ в условиях войны. Юмористы уверены, что хорошее настроение и шутки спасают украинцев.

Артисты имеют амбициозную цель — собрать $1 млн для наших защитников. Дизель шоу возвращаются на сцену — патриотически настроены. Последний раз они встречались со зрителями 23 февраля, и уже следующий день изменил нашу жизнь. 

— Если просмотреть соцсети, мы можем увидеть огромное количество видео от наших ребят, которые на передовой. Можем увидеть много веселых и шутливых видео. Мы должны поднимать боевой дух всей стране, — заявил юморист Дмитрий Танкович.

Последние 6 месяцев изменили каждого из нас — Дизели не исключение. Они представили новую программу, полностью на украинском языке. Они показали все, что мы пережили и продолжаем жить.

Юмористы высмеяли наших врагов и благодарили наших героев, волонтеров и спасателей. Также актеры создали благотворительный фонд, и деньги с концертов отдают ВСУ.

Помощь также нужна родному для Егора Крутоголова Николаеву, который активно обстреливают враги.

— У нас серьезный город, и в нем живут смелые люди. Я надеюсь, что на Николаев будет какой-то ресурс. Знаю, что там нужны грузовики и многое другое, — заявил Егор.

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