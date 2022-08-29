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Дизель шоу вперше виступили з початку війни: з новою програмою та підтримкою ЗСУ

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV

Дизель шоу знову повернулися на сцену, щоб допомагати ЗСУ в умовах війни. Востаннє вони зустрічалися із глядачами 23 лютого, а вже наступний день змінив наше життя.

Артисти мають амбітну мету – зібрати $1 млн для наших захисників. Гумористи впевнені, що гарний настрій та жарти рятують українців.

– Якщо переглянути соцмережі, ми можемо побачити безліч відео від наших хлопців, які на передовій. Можемо побачити багато веселих та жартівливих відео. Ми маємо підіймати бойовий дух всій країні, – заявив гуморист Дмитро Танкович.

Останні 6 місяців змінили кожного з нас – Дизелі не виняток. Вони презентували нову програму повністю українською мовою, показали все, що ми пережили і продовжуємо переживати.

Гумористи висміяли наших ворогів і подякували нашим героям, волонтерам та рятувальникам. Також актори створили благодійний фонд, а гроші з концертів віддають ЗСУ.

Допомога також потрібна рідному для Єгора Крутоголова Миколаєву, котрий активно обстрілюють вороги.

– У нас серйозне місто, і в ньому мешкають сміливі люди. Я сподіваюся, що на Миколаїв буде якийсь ресурс. Знаю, що там потрібні вантажівки та багато іншого, – заявив Єгор.

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