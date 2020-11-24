Источник витаминов: полезные свойства квашеной капусты и рецепты

Осенью, зимой и весной квашеная капуста — источник витаминов и минералов.

Лишь в 200 граммах этого продукта — суточная норма витамина С. Есть в нем и другие полезные свойства: витамины А, К, Б, РР, микро- и макроэлементы.

Квашеную капусту можно приобрести в готовом виде, либо закупить в сыром и приготовить дома самому. Цена белокочанной капусты — в среднем 10 грн/кг, готового салата — около 60 грн/кг.

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Если попробовать приготовить вкуснятину дома, то в сети можно найти огромное количество рецептов. Самый простой из них — квашеная капуста с морковью. Однако можно добавлять и другие продукты: специи, травы, огурцы и яблоки.

Хозяйки поделились оригинальным рецептам с журналистами Фактов ICTV.

Зачем нужны витамины

В осенне-зимний период в ежедневный рацион следует добавить витамины, которые помогут организму адаптироваться к холодам и не заболеть.

Они сделают иммунную систему более выносливой.

Какие витамины пить осенью и зимой, читайте на Фактах ICTV.

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