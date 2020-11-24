Джерело вітамінів: корисні властивості квашеної капусти та рецепти

Восени, взимку та навесні квашена капуста – джерело вітамінів та мінералів.

Лише у 200 грамах цього продукту – добова норма вітаміну С. Є у ньому й інші корисні властивості: вітаміни А, К, Б, РР, мікро- та макроелементи.

Квашену капусту можна придбати готовою, або закупити овочі і приготувати їх вдома самому. Ціна на білокачанну капусту – у середньому 10 грн/кг, на готовий салат – близько 60 грн/кг.

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Якщо спробувати приготувати смакоту вдома, то у мережі можна знайти величезну кількість рецептів. Найпростіший з них – квашена капуста з морквою. Однак можна додавати й інші продукти: спеції, трави, огірки та яблука.

Господині поділилися оригінальними рецептами з журналістами Фактів ICTV.

Для чого необхідні вітаміни

В осінньо-зимовий період до щоденного раціону варто додати вітаміни, які допоможуть організму адаптуватися до холодів та не захворіти.

Вони зроблять імунну систему більш витривалою.

Які вітаміни пити восени та взимку, читайте на Фактах ICTV.

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