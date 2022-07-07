Джонсон йде у відставку: що відомо та чи продовжить Велика Британія підтримувати Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде у відставку. Він складе обов’язки лідера Консервативної партії, утім залишиться головою уряду до осені.

У Великій Британії це рекордна за 90 років кількість відставок. Експерти переконані, що це не вплине на підтримку офіційним Лондоном України.

– Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат, полягала не в особистих забаганках. А в тому, що я відчував, що це моя робота, це мій обов’язок, – зазначив Джонсон.

Від початку повномасштабної війни Росії, прем’єр-міністр активно підтримував Україну. Він відіграв важливу роль у тому, щоб світові лідери виступили на підтримку нашої країни єдиним фронтом. закликав надати Києву достатньо зброї і техніки. А ще бачив перспективу формування альянсу по осі Велика Британія – Польща – Україна.

Джонсон наполягав, що Україні треба дати стільки зброї та техніки, щоби вона якнайшвидше здобула перемогу. І навіть оголошувати про свою відставку вийшов з українським прапором на піджаку.

– Хочу звернутися до народу України – ми у Великій Британії підтримуватимемо вашу боротьбу за свободу стільки – скільки буде потрібно. ми запустимо масштабні програми з інвестицій в інфраструктуру і в технології, – каже політик.

Напередодні Британія опинилася на межі політичної кризи. З уряду пішла половина міністрів. Причиною став черговий скандал за участі прем’єра.

Так, Джонсон призначив на урядову посаду депутата Кріса Пінчера, звинуваченого у неприйнятній поведінці і сексуальних домаганнях. У британському парламенті переконані: глава уряду знав про сумнівне минуле політика і приховав правду від британців.

– Можливо, правління Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра добігло кінця. Він порушив довіру, яку ми йому висловили. Він має визнати, що втратив авторитет, щоб керувати, – стверджує лідер Шотландської національної партії Єн Блекфорд.

Зазначимо, що скандали переслідують Бориса Джонсона усі три роки його правління. Прем’єра звинувачували у призначенні друзів на державні посади, згодом – у вечірках під час локдаунів.

У Консервативній партії заявили, що поки не бачать гідної заміни харизматичному лідерові. І в нього досі залишається команда підтримки. На боці Бориса – ключові міністри уряду. Зокрема, дуже важливі для України глави МЗС та Міноборони. Саме їх вважають імовірними наступниками Джонсона на посаді.

Водночас аналітики переконані, незалежно від того, хто очолить уряд після Джонсона – країна продовжить підтримку України. Так, навіть королівська родина, не приховує своєї позиції. Першими ще у лютому – герцоги Кембриджські – Вільям і Кейт публічно підтримали Україну. Згодом це зробив і спадкоємець престолу – принц Чарльз. А королева Єлизавета II навіть згадала Україну у посланні до парламенту.

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