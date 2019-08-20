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Экология под угрозой! В арктических льдах нашли пластик

В арктических льдах нашли пластик. Поэтому место, которое считалось самым чистым на планете, уже таковым не является. И туда добрались последствия бездумной человеческой деятельности.

Арктический лед оказался совсем не белым – все цвета радуги видно под микроскопом. В каждом литре льда обнаружили десятки тысяч микроскопических частиц пластика. Нашли также резину, синтетические волокна и даже лаки.

Также ученые выяснили, что пластик активно поглощают и водоросли.

Пластик, выброшенный в воду, мигрирует по мировому океану, пока не попадет на север, где в условиях низкой температуры формируется тонкий лед – образцы для исследования замерзли в центральной Арктике, потом лед дрейфовал через пролив Нерса возле Гренландии и остановился между Канадскими островами Девин и Баффин.

Читайте: Уничтожение пластика в океане – ученые назвали новый способ

Чтобы спасти экосистему мира известный голливудский актер Хавьер Бардем предложил принять резолюцию, согласно которой по крайней мере 30% мировых океанов перейдут под контроль ООН – сейчас большая часть морей находится в зоне свободного судоходства и никак не регулируется. Именно поэтому в океаны так легко сбрасывать мусор.

Нынешние исследования подтверждают, что мусором забиты все океаны – и даже самая глубокий Марианская впадина. 53-летний американский мультимиллионер Виктор Весково погрузился на глубину 11 км и увидел на дне пластиковые пакеты и обертки от конфет.

Ученые считают: сейчас в мировом океане находится 100 млн тонн пластика, и если эту проблему не начать немедленно решать – мусора там будет больше чем рыбы, что приведет к глобальной катастрофе.

К слову, Факты ICTV рассказывали про топ-5 причин отказаться от пластика.

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