Екологія під загрозою! В арктичній кризі знайшли пластик

В арктичній кризі знайшли пластик. Тож місце, яке вважалось найчистішим на планеті, вже не є таким. І туди дістались наслідки бездумної людської діяльності.

Арктичний лід виявився зовсім не білий – всі кольори райдуги видно під мікроскопом. В кожному літрі криги виявили десятки тисяч мікроскопічних частинок пластику. Знайшли також гуму, синтетичні волокна та навіть лаки.

Також вчені з’ясували, що пластик активно поглинають і водорості.

Пластик, викинутий у воду, мігрує по світовому океану, поки не потрапить на північ, де в умовах низької температури формується тонкий лід – зразки для дослідження замерзли у центральній Арктиці, потім крига дрейфувала через протоку Нерса біля Гренландії і зупинилася між Канадськими островами Девін і Баффін.

Читайте: Знищення пластику в океані – вчені назвали новий спосіб

Аби врятувати екосистему світу відомий голівудський актор Хав’єр Бардем запропонував ухвалити резолюцію, якою принаймні 30% світових океанів перейдуть під контроль ООН – нині більша частина морів перебуває у зоні вільного судноплавства і жодним чином не регулюється. Саме тому в океани так легко скидати непотріб.

Нинішні дослідження підтверджують, що сміттям забиті усі океани – і навіть найглибший Маріанський жолоб. 53-річний американський мультимільйонер Віктор Весково занурився на глибину 11 км і побачив на дні пластикові пакети та обгортки від цукерок.

Науковці вважають: нині у світовому океані перебуває 100 млн тонн пластику, і якщо цю проблему не почати негайно розв’язувати – сміття там буде більше аніж риби, що призведе до глобальної катастрофи.

До слова, Факти ICTV розповідали про топ-5 причин відмовитися від пластику.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.