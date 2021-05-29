Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle

Экскурсия Мифы и фейки о Киеве: когда состоится и что интересного

Сам Киев в эти дни отмечает свой день рождения. Город приглашает на различные мероприятия. Например, в Музее истории столицы организовали тематическую экскурсию Мифы и фейки о Киеве.

Организаторы уверяют, что их секретные факты могут сильно удивить. В частности, в музее можно узнать следующее:

  • некоторые археологические материалы свидетельствуют, что Киев существует с конца IX века;
  • принятия христианства населением не было насильственным;
  • Киев был дружественным к прибывшим нациям, особенно в торговле;
  • князь Владимир начинает первым чеканить свою монету, с одной стороны которой был трезубец.
Читайте
День Киева 2021: программа мероприятий и как будут праздновать в условиях карантина

Музейщики готовят для посетителей много сюрпризов. Также расскажут о архитекторе Владиславе Городецком, который построил знаменитый Дом с химерами. Тот как оказывается не был прибыльным, поэтому мужчина заложил здание в банк ради сафари в Африке.

Кроме тысячи экспонатов, в музее и макет Киева. Посетить уникальную экскурсию можно 29 и 30 мая.

Факты ICTV также писали интересные факты о Киеве.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прорыв водопровода в Киеве возле Ocean Plaza: движение транспорта возобновили
Прорыв водопровода в Киеве возле Ocean Plaza: движение транспорта возобновили
День Киева: топ-10 знаменитых людей, родившихся в городе
День Киева: топ-10 знаменитых людей, родившихся в городе
Пришли даже те, кого не вызывали: в Киеве открыли центр вакцинации от Covid-19
Пришли даже те, кого не вызывали: в Киеве открыли центр вакцинации от Covid-19
Сопротивлялся полицейским: в Киеве задержали экс-защитника донецкого Шахтера
Сопротивлялся полицейским: в Киеве задержали экс-защитника донецкого Шахтера
Там вы точно не были: топ-5 малоизвестных и интересных мест в Киеве
Там вы точно не были: топ-5 малоизвестных и интересных мест в Киеве
Кладбища, музеи и дуб: что вы не знали о Киеве (ТЕСТ)
Кладбища, музеи и дуб: что вы не знали о Киеве (ТЕСТ)
На защиту от России и Китая: Госдеп попросил выделить странам Евразии $665,8 млн
На защиту от России и Китая: Госдеп попросил выделить странам Евразии $665,8 млн
День Киева: самые интересные факты об украинской столице
День Киева: самые интересные факты об украинской столице
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка