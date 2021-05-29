Экскурсия Мифы и фейки о Киеве: когда состоится и что интересного

Сам Киев в эти дни отмечает свой день рождения. Город приглашает на различные мероприятия. Например, в Музее истории столицы организовали тематическую экскурсию Мифы и фейки о Киеве.

Организаторы уверяют, что их секретные факты могут сильно удивить. В частности, в музее можно узнать следующее:

некоторые археологические материалы свидетельствуют, что Киев существует с конца IX века;

принятия христианства населением не было насильственным;

Киев был дружественным к прибывшим нациям, особенно в торговле;

князь Владимир начинает первым чеканить свою монету, с одной стороны которой был трезубец.

Музейщики готовят для посетителей много сюрпризов. Также расскажут о архитекторе Владиславе Городецком, который построил знаменитый Дом с химерами. Тот как оказывается не был прибыльным, поэтому мужчина заложил здание в банк ради сафари в Африке.

Кроме тысячи экспонатов, в музее и макет Киева. Посетить уникальную экскурсию можно 29 и 30 мая.

Факты ICTV также писали интересные факты о Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.