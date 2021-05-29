Экскурсия Мифы и фейки о Киеве: когда состоится и что интересного
Сам Киев в эти дни отмечает свой день рождения. Город приглашает на различные мероприятия. Например, в Музее истории столицы организовали тематическую экскурсию Мифы и фейки о Киеве.
Организаторы уверяют, что их секретные факты могут сильно удивить. В частности, в музее можно узнать следующее:
- некоторые археологические материалы свидетельствуют, что Киев существует с конца IX века;
- принятия христианства населением не было насильственным;
- Киев был дружественным к прибывшим нациям, особенно в торговле;
- князь Владимир начинает первым чеканить свою монету, с одной стороны которой был трезубец.
Музейщики готовят для посетителей много сюрпризов. Также расскажут о архитекторе Владиславе Городецком, который построил знаменитый Дом с химерами. Тот как оказывается не был прибыльным, поэтому мужчина заложил здание в банк ради сафари в Африке.
Кроме тысячи экспонатов, в музее и макет Киева. Посетить уникальную экскурсию можно 29 и 30 мая.
Факты ICTV также писали интересные факты о Киеве.
2021-05-29
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