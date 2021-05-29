Екскурсія Міфи та фейки про Київ: коли відбудеться та що цікавого

Сам Київ цими днями відзначає свій день народження. Місто запрошує на різноманітні заходи. Наприклад, у Музеї історії столиці організували тематичну екскурсію Міфи і фейки про Київ.

Організатори запевняють, що їхні секретні факти можуть неабияк здивувати. Зокрема у музеї можна дізнатись про таке:

деякі археологічні матеріали свідчать, що Київ існує з кінця ІХ століття;

прийняття християнства населенням не було насильницьким;

Київ був дружнім до прибулих націй, особливо в торгівлі;

князь Володимир починає першим карбувати свою монету, з одного боку якої був тризуб.

Музейники готують для відвідувачів багато сюрпризів. Також розкажуть про архітектора Владислава Городецького, який збудував славнозвісний Будинок з химерами. Той як виявляється не був прибутковим, тож чоловік заклав будівлю у банк заради сафарі в Африці.

Окрім тисячі експонатів, є в музеї і макет Києва. Відвідати унікальну екскурсію можна 29 та 30 травня.

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