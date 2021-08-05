Это место должно ожить: в Шевченковском заповеднике хотят сделать просветительскую зону

В Шевченковском заповеднике хотят создать просветительское пространство, чтобы оживить и сделать одним из самых посещаемых в Украине. Идею начали воплощать по случаю 30-летия восстановления первого народного музея Шевченко — Тарасовой светлицы на Чернечьей горе в Каневе.

Смотрительница Людмила Ивановна хранит каждый экспонат Тарасовой светлицы. С самого начала ее создания люди несли сюда память о Кобзаре.

Комнату Народного музея воспроизводили по старым фотографиям. А комнату охранника Ивана Ядловского, который в свое время жил в этом доме и оберегал могилу Шевченко, — по воспоминаниям бывшей сотрудницы заповедника.

Впервые дом построили в 1884 году недалеко от могилы Кобзаря на народные деньги. Когда построили музей, его разобрали. А 30 лет назад восстановили снова.

Три года назад дом реставрировали. Тогда к этому присоединились известные украинцы. Народная артистка Украины Наталья Сумская приезжает сюда при первой же возможности.

— Как только ступаешь на каневскую землю, охватывает благодать. Без суеты, которая поселилась в мегаполисах. Не зря Тарас Григорьевич выбрал именно это место. Хорошо, что оно реставрируется, возрождается, сохраняется, — сказала Наталья.

Цехмастер Михаил Товкайло — один из немногих, кто популяризирует украинскую эпику, думы, исторические и казацкие песни, баллады.

— Инструмент как у меня — это народная бандура. После Второй мировой войны только один человек в мире играл на ней, — рассказал Михаил.

Руководство заповедника вместе с общественными деятелями и меценатами стремится создать на Чернечьей горе целый просветительский центр.

— Здесь бандуристы, кобзари, поэты, писатели, художники. Оно должно ожить. Дух, энергия должны подпитывать. Моя идея — превратить заповедник в просветительский центр, — сказал основатель фонда Рідна країна Николай Томенко.

В то же время посетители ожидают развития инфраструктуры вокруг заповедника, чтобы вместе с посещением музея Шевченко туристы могли изучать традиции, местную кухню, половить рыбу и переночевать.

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