Екскурсія по АЕС і гранітні каньйони: ціни та особливості екотуризму на Миколаївщині

Промисловий і екотуризм поєднують цікаві місцини на Миколаївщині. У Южноукраїнську можна відвідати атомну станцію. А за 30 км від нього розташоване сьоме чудо природи України – гранітні каньйони та перший штучний ліс у степу з двохсотрічними дубами.

Після перерви на карантин атомна станція Южноукраїнська відновила екскурсії на тренувальний щит керування енергоблоками. Туристу дозволять натискати на кнопки та відчути себе працівником АЕС. Розкажуть, як працюють реактори, і нагодують у їдальні лишень за сотню метрів від станції. Екскурсії безкоштовні. Приймають групи від 10 до 20 осіб.

– Гості можуть не тільки побачити, як фактично виглядає те, до чого немає доступу звичайній людині, а й навіть брати у цьому участь, – зауважив помічник генерального директора Южноукраїнської АЕС Олександр Пелюх.

За 30 км від Южноукраїнська замість промислових краєвидів постає сьоме чудо природи України – Актівський та Арбузинський каньйони. Їхні тридцятиметрові гранітні стіни мільярди років тому утворились під впливом річок. На вказівниках можна дізнатись про стежки мальовничими місцями, а екскурсовод розкаже цікаві подробиці.

– Ці річки утворювалися ще за часів танення льодовиків. Вони промивали собі річища у гранітних породах. Тут ніколи не було моря, хоча ми знаємо, що велика частина України колись була вкрита морями, – розповів про кар’єри директор національного природного парку Бузький Гард Владислав Артамонов.

За 5 км у селі Трикрати розташоване інше чудо – ліс посеред степу. 200 га дерев урочища Лабіринт посадили за часів поміщика Скаржинського. Це був розсадник для перших лісосмуг, які дотепер захищають південь від суховіїв. Серед відвідувачів популярні старовинний місток, штучні канали та найстаріші в регіоні кремезні дуби.

Каньйони й урочище – улюблені локації туристів. Однак найближчий готель – за 10 км у Вознесенську. Тож останніми роками в селі Актове розвивається зелений туризм. Місцеві мешканці пристосували городи під кемпінги. Переночувати у звичайному наметі коштує 100 грн з людини. А у м’якій капсулі на двох – 300 грн.

Звичайно, каньйони та штучний ліс у степу можна роздивитись за день, але місцеві мешканці радять залишитись на ніч, адже заходи сонця і світанки тут неймовірні.

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