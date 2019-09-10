Электрокар Porsche Taycan 2019: цена и характеристика

Porsche представил свой первый серийный полностью электрический автомобиль. Новый Taycan уже называют самым технологичным авто на планете.

Внешне практически ничто не выдает в Taycan электро – это 4-дверный седан в стиле Porsche. В пол интегрировали аккумулятор, срок службы которого 15 лет.

Самое интересное – заряжается батарея на 80% всего за 20 минут.

Два двигателя суммарно выдают 680 лошадиных сил. До сотни разгоняют седан за 3 секунды, а запас хода до 400 километров.

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Продавать новые Taycan будут в следующем году. Цена от €150 тыс.

К слову, Honda представила серийную версию своего первого электрокара – Honda e.

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