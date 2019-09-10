Електрокар Porsche Taycan 2019: ціна та характеристика

Porsche представив свій перший серійний повністю електричний автомобіль. Новий Taycan уже називають найбільш технологічним авто на планеті.

Зовні фактично ніщо не видає в Taycan електро – це 4-дверний седан в стилі Porsche. В підлогу інтегрували акумулятор, строк служби якого 15 років.

Найцікавіше – заряджається батарея на 80% всього за 20 хвилин.

Два двигуни сумарно видають 680 кінських сил. До сотні розганяють седан за 3 секунди, а запас ходу до 400 кілометрів.

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Продаватимуть нові Taycan вже наступного року. Ціна від €150 тис.

До слова, Honda представила серійну версію свого першого електрокара – Honda e.

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