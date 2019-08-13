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Электрокар Porsche Taycan: цена и характеристики

Немецкий Porsche проводит последние приготовления перед официальной презентацией своего первого электрического авто – Taycan.

Показ запланирован на 4 сентября.

Новинка получит аккумулятор с запасом хода около 500 километров. При этом специальная система позволит зарядить аккумулятор Taycan на 80% всего за 15 минут.

Электрическое купе будет оснащено двигателями общей мощностью 600 лошадиных сил. Это позволит разогнаться до первой сотни за 3,5 секунды.

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Цену электрического Taycan пока не называют. Ожидается, что она будет около $140 тыс.

К слову, один из самых известных испанских автобрендов до Второй мировой войны Hispano Suiza возвращается на рынок.

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