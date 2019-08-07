Гиперлакшери Hispano Suiza Carmen 2019: характеристики и цена
Один из самых известных испанских автобрендов до Второй мировой войны Hispano Suiza возвращается на рынок.
Весной в Женеве испанцы представили полностью электрическую модель Carmen, что задает новый ориентир роскоши – гиперлакшери.
Отделка на высшем уровне. Технические характеристики тоже впечатляют. Два электромотора выдают более тысячи лошадиных сил и гарантируют разгон до сотни всего за три секунды.
Аккумулятор на 80 киловатт обеспечит до четырехсот километров пробега.
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Цены на Carmen стартуют от 1,5 млн евро. Планируют сделать лишь 19 автомобилей.
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