Рестайлинг Audi A4 Allroad: характеристики и цена

Немецкий автобренд Audi представил обновленную модель своего универсала с повышенной проходимостью – A4 Allroad.

Рестайлинг отразился на фарах, фонарях, решетках радиатора и бамперах. Кроме того A4 Allroad получила увеличенный на 35 миллиметров клиренс и доработанные края порогов.

Премиальный внедорожный универсал оснащен, в частности, 2-литровым турбодвигателем на 248 лошадиных сил. Кроме того, будет доступен силовой агрегат с гибридной установкой.

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Новые Audi поступят в продажу осенью. Ориентировочная цена от $ 52 тыс.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Audi показала электрокроссовер на базе Q2.

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