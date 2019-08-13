Електрокар Porsche Taycan: ціна та характеристики

Німецький Porsche проводить останні приготування перед офіційною презентацією свого першого електричного авто – Taycan.

Показ заплановано на 4 вересня.

Новинка отримає акумулятор із запасом ходу майже 500 кілометрів. При цьому спеціальна система дозволить зарядити акумулятор Taycan на 80% лише за 15 хвилин.

Електричне купе буде оснащене двигунами загальною потужністю 600 кінських сил. Це дозволить розігнатися до першої сотні за 3,5 секунди.

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Ціну електричного Taycan поки не називають. Очікується, що вона буде близько $140 тис.

До слова, один із найвідоміших іспанських автобрендів до Другої світової війни Hispano Suiza повертається на ринок.

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