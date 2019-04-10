Електросамокати в Україні: ціна та переваги екологічного транспорту

У світі поступово набирає тренд різноманітні електричні пересувні машини – самокати, скутер, моноколіс, сігвей, гіроборд. Це доступно, швидко, екологічно і модно.

Запас батареї – перше, на що слід зважати при виборі самоката. Вони на будь-який гаманець – від 5 до 70 тисяч. Та навіть якщо батарея раптово сіла – зарядити самокат можна від найближчої розетки.

На жаль, спеціальних велодоріжок – обмаль. Тож доводиться маневрувати між людей на тротуарах. Бордюри – теж перешкода. Через маленькі колеса перестрибнути, як на велосипеді, їх не вийде – треба злізти з самоката і перейти дорогу пішки. Інакше – його можна пошкодити.

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Вибираючи самокат, не купуйтесь на дешеву ціну, краще придбайте відомий бренд – вони надійніші і дешевші в ремонті.

До слова, в Луцьку чоловік створив еко-Таврію.

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