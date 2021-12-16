Эмоции зашкаливают: SWEET.TV подарили украинцу автомобиль

В Национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV пытаются находить разные пути дарить счастье зрителям. К примеру, одному из них вручили приз – автомобиль!

– Для нас очень важно, чтобы люди получали исключительно положительные эмоции. И это касается не только контента, но и подарков для них, – говорит директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Марина Русак.

Эмоции у победителя Андрея зашкаливают. Признается, что сразу и не поверил выигрышу автомобиля, пока ему не вручили ключи от транспорта.

А между тем в SWEET.TV с радостью ждут того, чтобы порадовать и других счастливцев.

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