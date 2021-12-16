Емоції зашкалюють: SWEET.TV подарували українцю автомобіль

У Національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV намагаються знаходити різні шляхи дарувати щастя глядачам. Наприклад, одному з них вручили приз – автомобіль!

– Для нас дуже важливо, щоб люди отримували виключно позитивні емоції. І це стосується не лише контенту, але й подарунків для них, – каже директор з маркетингу онлайн-кінотеатру Марина Русак.

Емоції у переможця Андрія зашкалюють. Зізнається, що одразу і не повірив про виграш автомобіля, поки йому не вручили ключі від транспорту.

А тим часом у SWEET.TV з радістю чекають на те, щоб потішити й інших щасливців.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.