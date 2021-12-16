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Факти / Відео / Lifestyle

Емоції зашкалюють: SWEET.TV подарували українцю автомобіль

Дарина Реготун Видеоредактор

У Національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV намагаються знаходити різні шляхи дарувати щастя глядачам. Наприклад, одному з них вручили приз – автомобіль!

Для нас дуже важливо, щоб люди отримували виключно позитивні емоції. І це стосується не лише контенту, але й подарунків для них, – каже директор з маркетингу онлайн-кінотеатру Марина Русак.

Емоції у переможця Андрія зашкалюють. Зізнається, що одразу і не повірив про виграш автомобіля, поки йому не вручили ключі від транспорту.

А тим часом у SWEET.TV з радістю чекають на те, щоб потішити й інших щасливців.

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