Первая украинская спортивная драма Пульс стала доступна в онлайн-кинотеатре SWEET.TV

Первая украинская спортивная драма Пульс о реальной истории украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук завершила кинотеатральные показы и вышла в онлайн.

Поэтому, кто-то из зрителей посетил кинотеатр, а кто-то имел и имеет возможность посмотреть премьеру фильма на платформе онлайн-кинотеатра. О этом рассказывают представители Национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

Мы продолжаем популяризировать украинский кинематограф. Эта лента вышла на платформе нашего онлайн кинотеатра параллельно с премьерными сеансами в кинотеатрах. Это вообще стало беспрецедентным случаем в истории украинского кино, — рассказывает директор по маркетингу онлайн-кинотеатра SWEET.TV Марина Русак. Мы создали Фонд развития украинского кино и телевидения, в который перечисляем по 10 грн с каждого платного подключения. И именно эти средства мы направляем на реализацию проектов талантливых украинских режиссеров.

История фильма рассказывает, как юная украинская легкоатлетка в результате аварии почти теряет зрение. Но она не сдается и уверенно идет к своей мечте.

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Довольно символично, что фильм доступен и для незрячих людей и людей с нарушением зрения. О чем отмечают представители национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

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