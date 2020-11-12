Энергоатому грозит банкротство: цена на электроэнергию резко увеличилась
В Украине средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в объединенной энергосистеме установила рекорд за этот год.
С начала ноября ее цена выросла на 56%. А на завтра средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед побила летний рекорд и достигла почти 1 780 грн за мегаватт час. Это официальные данные госпредприятия Оператор рынка.
В Федерации работодателей предупреждают, что Украина может вплотную приблизиться к энергетическому коллапсу, за которым последует экономический кризис, закрытие предприятий, безработица и социальный взрыв.
— За сутки электроэнергия подорожала еще более чем на 100 грн, поэтому, если Минэнерго сознательно подыгрывает энергомонополисту в ситуацию немедленно должны вмешаться Нацкомиссия по регулированию тарифов на электроэнергию и коммунальных услуг и особенно Антимонопольный комитет, иначе катастрофы не избежать, — предупреждает глава профильного комитета парламента Андрей Герус.
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По решению Минэнерго, в Украине резко ограничили производство дешевой атомной электроэнергии, зато увеличили производство вредной тепловой, и самой дорогой в Европе зеленой, которые к тому же сосредоточены в руках энергетического монополиста. На днях в энергобалансе доля атомной электроэнергии стала меньше, чем у тепловой. Государственную компанию загоняют в долги, а частным дают заработать. Единственное, что пока сдержало цену от роста, это прайскепы, установленные НКРЭКП.
Самое страшное, что самую большую энергетическую компанию страны Энергоатом, которая производит более 50% всей электроэнергии страны, вероятно, руками министра Ольги Буславец хотят обанкротить и передать в частные руки. Об этом говорят руководители Атомпрофсоюза. Ведь на предприятие вешают многомиллиардные долги, а производить энергию запрещают. Настораживает и позиция правительства, 27 октября на заседании Кабмина премьер-министр поручил подготовить корпоратизацию Энергоатома и изучить опыт передачи из государственной в частную собственность ядерных установок и материалов.
Подорожание тарифов и безработица
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. На выходных на 46% уже выросла цена для промышленности. На такое решение регулятора повлияла остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой зеленая энергетика продается на рынке.
Уменьшение производства энергии на атомных станциях на 40% — это фактически ограничение конкуренции на всем рынке. Ведь сейчас именно атомная электроэнергия самая дешевая. Ее замена на более дорогую энергию из частных ТЭЦ сразу же поднимет тарифы для промышленности.