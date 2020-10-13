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Промышленность под ударом: чем грозит повышение тарифов на электроэнергию

Сокращение производства, закрытие предприятий и увольнение работников — к таким последствиям может привести повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30%, которое предлагает НКРЭКУ, чтобы найти деньги на выплаты зеленым генерациям по крайне невыгодной сделке, заключенной правительством.

Только в течение лета стоимость электроэнергии для небытовых потребителей выросла на четверть, а за последние 11 месяцев — на 40%.

Президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков уже не впервые предупреждает, что в результате очередного подорожания серьезно пострадает вся промышленность.

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А специалисты считают, что главная причина критической ситуации — влияние на правительство энергомонополистов, поскольку наше государство взяло на себя обязательства возмещать самую дорогую в Европе так называемую зеленую электричество. Сейчас речь идет о более 10 млрд грн в год.

Поэтому предупреждают, что следующим шагом будет рост тарифов и для населения.

С декабря 2020 года тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии может увеличиться на 30% – до 312,76 грн/МВт-ч. НКРЭКУ приняла соответствующий проект постановления.

Комиссия пока ждет предложений по тарифу от участников рынка электроэнергии для окончательного принятия решения.

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