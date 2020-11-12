Енергоатому загрожує банкрутство: ціна на електроенергію різко зросла

В Україні середня ціна електричної енергії на ринку на добу наперед в об’єднаній енергосистемі встановила рекорд за цей рік.

З початку листопада її ціна зросла на 56%. А на завтра середньозважена ціна на ринку на добу наперед побила річний рекорд і сягнула майже 1 780 грн за мегават годину. Це офіційні дані держпідприємства Оператор ринку.

У Федерації роботодавців попереджають, що Україна може впритул наблизитися до енергетичного колапсу, за яким піде економічна криза, закриття підприємств, безробіття та соціальний вибух.

– За добу електроенергія здорожчала ще на понад 100 грн, тож, якщо Міненерго свідомо підіграє енергомонополісту в ситуацію негайно мають втрутитися нацкомісія з регулювання тарифів на електроенергію та комунпослуг та особливо Антимонопольний комітет, інакше катастрофи не уникнути, – попереджає голова профільного комітету парламенту Андрій Герус.

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За рішенням Міненерго, в Україні різко обмежили виробництво найдешевшої атомної електроенергії, натомість збільшили виробництво шкідливої теплової, та найдорожчої в Європі зеленої, які до того зосереджені в руках енергетичного монополіста. Цими днями в енергобалансі доля атомної електроенергії стала меншою, ніж у теплової. Державну компанію заганяють у борги, а приватним дають заробити. Єдине, що поки стримало ціну від подальшого зростання, це прайскепи, встановлені НКРЕКП.

Найстрашніше, що найбільшу енергетичну компанію країни Енергоатом, яка виробляє понад 50% всієї електроенергії держави, вірогідно, руками міністра Ольги Буславець хочуть довести до банкрутства та передати в приватні руки. Про це кажуть очільники Атомпрофспілки. Адже на підприємство вішають багато мільярдні борги, а виробляти енергію забороняють. Насторожує і позиція уряду, який 27 жовтня на засіданні Кабміну прем’єр-міністр дав доручення підготувати корпоратизацію Енергоатому і вивчити досвід передачі з державної у приватну власність ядерних установок і матеріалів.

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