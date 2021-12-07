Эскалация агрессии РФ: о чем будут говорить Байден и Путин и чего ожидать Украине

Соединенные Штаты Америки предупредили Москву, что в случае эскалации российско-украинского вооруженного конфликта Кремль ожидают серьезные последствия. К тому же американцам удалось убедить в серьезности ситуации и европейцев, также выразивших солидарную с Украиной и США позицию.

Возможная эскалация российской агрессии стала темой дискуссии в студии программы Свобода слова на телеканале ICTV.

В ходе дискуссии упоминался тот факт, что во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по видеосвязи обсудит с российским лидером Владимиром Путиным наращивание войск РФ вдоль украинской границы. Это станет главной темой переговоров. После этого разговора Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская сторона намерена поделиться тем, как прошли переговоры с Москвой.

Однако, по словам главы украинского МИД, прорыва в переговорах с Кремлем ожидать не стоит.

– Я бы не ожидал каких-либо прорывов. Я думаю, что каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация, — объяснил Дмитрий Кулеба.

В данный момент Россия не прекращает стягивать войска к границам. В украинском Минобороны считают, что общая численность личного состава российских подразделений на территории Украины может возрасти до 175 тысяч. В США предупреждают Москву: в случае вторжения последствия для России будут серьезными. В Кремле же говорят о том, что Украина должна остаться в сфере влияния РФ, а потому не вступать в НАТО.

– Теперь он (Владимир Путин, – Ред.) поднимает ставки и начал говорить о красных линиях. Но в этот раз американцы и часть Европы тоже начали поднимать ставки. То есть, мы играем не на понижение ставок, а с двух сторон мы видим повышение ставок, — отметил во время дискуссии Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, рассказал, что в Европе не согласны с “красными линиями” Кремля. По словам главы МИД, Украина услышала четкий ответ от стран-членов НАТО на министерской встрече ОБСЕ в Швеции. Кулеба подчеркнул: никто не будет гарантировать Москве, что Украина не вступит в Альянс.

– Европа не может сейчас допустить, чтобы во второй раз Путин сорвал такой джекпот, как он сделал в 2014 году. И потому принять подобное требование, как сказал один коллега – представитель влиятельного государства-члена НАТО, это нонсенс, — рассказал министр.

В то же время в эфире Свободы слова звучали и мнения, что не следует надеяться, что Альянс пойдет на полномасштабный конфликт с Россией из-за вторжения в Украину.

– Никто за нас воевать не будет. Я думаю, что максимум с точки зрения военного присутствия, на что пойдут Соединенные Штаты, и то если будет действительно масштабная агрессия, это будет увеличение военного контингента в Восточной Европе, — подчеркнул народный депутат от фракции Голос Сергей Рахманин.

Однако Украина в сложившейся ситуации полагается не только на поддержку международного сообщества. Главным гарантом нашей безопасности является украинская армия. Поэтому в 2022 году бюджет Министерства обороны Украины будет самым большим за всю историю независимости: более 320 млрд грн.

– Конечно, хорошо, что мы приняли бюджет, где 3,7% бюджета выделяется впервые на оборону страны. Но очевидно, что этого может быть недостаточно, если мы говорим о возможной эскалации и возможном вторжении, — заявила в связи с этим нардеп от Европейской Солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На переговорах с Путиным Байден должен предостеречь Кремль от эскалации конфликта и рассказать, какие последствия ожидают Москву.

В настоящее время Европа и США совместно разрабатывают санкции, которые будут введены в отношении РФ в случае войны. Аналитики обсуждают ряд ограничений против российских олигархов, экономические санкции против целых секторов экономики РФ и отключение России от международной банковской системы SWIFT.

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