Ескалація агресії РФ: про що говоритимуть Байден і Путін та чого очікувати Україні
Сполучені Штати Америки попередили Москву, що в разі ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Кремль чекають серйозні наслідки. До того ж, американцям вдалося переконати у серйозності ситуації і європейців, які теж висловили солідарну з Україною та США позицію.
Можлива ескалація російської агресії стала темою дискусії у студії програми Свобода слова на телеканалі ICTV.
Під час дискусії згадувався той факт, що у вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден по відеозв’язку обговорить із російським лідером Володимиром Путіним нарощування військ РФ вздовж українського кордону. Це стане головною темою їхніх переговорів. Після цієї розмови Байден поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським. Американська сторона має намір поділитися тим, як пройшли перемовини з Москвою.
Однак, за словами очільника українського МЗС, прориву у переговорах з Кремлем очікувати не слід.
– Я б не очікував якихось проривів. Я думаю, що кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім вже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація, – пояснив Дмитро Кулеба.
Наразі Росія не припиняє стягувати війська до кордонів. В українському Міноборони вважають, що загальна чисельність особового складу російських підрозділів біля України може зрости до 175 тисяч. У США попереджають Москву: в разі вторгнення наслідки для Росії будуть серйозними. У Кремлі ж говорять про те, що Україна має залишитись у сфері впливу РФ, а відтак не вступати до НАТО.
– Тепер він (Володимир Путін, – Ред.) піднімає ставки і почав говорити про червоні лінії. Але у відповідь цього разу американці та частина Європи теж почали піднімати ставки. Тобто ми граємо не на пониження ставок, а з двох сторін ми бачимо підвищення ставок, – зазначив під час дискусії Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.
Дмитро Кулеба, своєю чергою, розповів, що в Європі не згодні з “червоними лініями” Кремля. За словами очільника МЗС, Україна почула чітку відповідь від країн-членів НАТО на міністерській зустрічі ОБСЄ у Швеції. Кулеба наголосив: ніхто не гарантуватиме Москві, що Україна не вступить до Альянсу.
– Європа не може зараз допустити, щоб вдруге Путін зірвав такий джекпот, як він зробив у 2014 році. І тому прийняти подібну вимогу, як промовисто сказав один колега – представник впливової держави-члена НАТО, це нонсенс, – розповів міністр.
Водночас в ефірі Свободи слова лунали і думки, що не слід сподіватися, що Альянс піде на повномасштабний конфлікт із Росією через вторгнення в Україну.
– Ніхто за нас воювати не буде. Я думаю, що максимум з точки зору військової присутності, на що підуть Сполучені Штати, і то якщо буде справді масштабна агресія, це буде збільшення військового контингенту у Східній Європі, – наголосив народний депутат від фракції Голос Сергій Рахманін.
Проте Україна в нинішній ситуації покладається не лише на підтримку міжнародної спільноти. Головним гарантом нашої безпеки є українська армія. Тому в 2022 році бюджет Міністерства оборони України буде найбільшим за всю історію незалежності: понад 320 млрд грн.
– Звичайно, це добре, що ми ухвалили бюджет, де 3,7% бюджету виділяється вперше на оборону країни. Але очевидно, що цього може бути недостатньо, якщо ми говоримо про можливу ескалацію і можливе вторгнення, – заявила в зв’язку з цим народна депутатка від Європейської Солідарності Іванна Климпуш-Цинцадзе.
На переговорах із Путіним Байден має застерегти Кремль від ескалації конфлікту і розповісти, які наслідки чекають на Москву.
Нині Європа та США спільно розробляють санкції, які будуть введені щодо РФ у разі війни. Аналітики обговорюють низку обмежень проти російських олігархів, економічні санкції проти цілих секторів економіки РФ та відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.