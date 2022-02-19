Ескалація на Донбасі – спроба спровокувати ЗСУ – Данілов
Нинішня ескалація на Донбасі – спроба спровокувати наші Збройні Сили на відповідні дії, заявив голова Ради національної безпеки Олексій Данілов. Україна хоче миру і не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом.
Данілов зазначив, що Росія навмисне роздмухує ситуацію в окупованих Донецьку й Луганську. Він наголосив, що українські війська можуть відкривати вогонь тільки в разі, якщо буде загроза життю наших захисників.
Також сам Данілов, разом з міністрами та народними депутатами сьогодні перебуватимуть на Донбасі, щоб оцінити ситуацію на передовій.
Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом наших територій – жодного такого наказу немає.
На додаток, по нашим даним, на сьогодні є велика загроза того, що представники Російської федерації, які там знаходяться будуть провокувати ті чи інші речі, – Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони.
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