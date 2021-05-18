Лучшим ответом Украины на агрессию России станет проведение реформ, которые будут приближать будущее членство страны в Евросоюзе и НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве 17 мая.

— Лучший ответ на агрессию — это всегда достижение успеха в реформах. Это приблизит вас к ЕС и НАТО. Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Наша поддержка всегда была и останется громкой и четкой, — сказала Каллас.

Также она отметила, что Эстония сделает все от себя зависящее, чтобы двери НАТО оставались открытыми для Украины, а в ЕС продолжат работу над надлежащим ответом на провокации со стороны РФ.

В то же время Каллас отметила, что видит значительные сдвиги в Украине со времен ее последнего визита. Это было более пяти лет назад, когда она была депутатом Европарламента.

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Среди ключевых реформ для Украины премьер-министр Эстонии назвала антикоррупционную и судебную.

— Вам нужно добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что она вредит демократии. Вам необходимы успехи в судебной реформе, потому что только тогда, когда суды будут принимают справедливые решения, инвесторы будут уверены, что могут инвестировать здесь, — отметила Каллас.

Также Кая Каллас подчеркнула, что политика непризнания аннексии Крыма является чрезвычайно важной для Эстонии, и они приветствуют инициативу по запуску Крымской платформы. Она добавила, что Украина остается крупнейшим партнером по развитию и Эстония готова поддерживать и помогать Украине во внедрении реформ.

ПДЧ для Украины в НАТО

На саммите НАТО, который состоится в июне 2021 года, не примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе. Это прогнозирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время он добавил, что Украина стремится запустить процесс, который позволит получить ПДЧ.

Кулеба отмечает, что получению ПДЧ мешают опасения некоторых государств-членов НАТО спровоцировать Россию.